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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снега и гололедицы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Из-за снега и гололедицы на московских дорогах образовались восьмибалльные пробки, сильно затруднено движение по направлению в область, сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале вечером в среду.

"На дорогах 8 баллов - просим перенести поездки на личных автомобилях после 20:00 или воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что затруднено движение по направлению в область на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе, Щелковском шоссе, Каширском шоссе, на ТТК и МКАД также есть затруднения.

Помимо снега и гололедицы движение осложняют плохая видимость, низкие скорости, мелкие ДТП и проведение строительных работ.

Москва
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