Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Причерноморский циклон принес в столичный регион сильные осадки и похолодание, ночью в городе выпало 11 мм осадков в виде снега, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прирост осадков за ночь в Москве составил около 20% месячной нормы. Температура воздуха к 6:00 опустилась до минус 5 градусов", - сказал представитель метеобюро в среду.

Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ.

Месячная норма осадков для декабря в Москве - 56 мм.

По предварительным оценкам метеобюро, с субботы в Москве выпало уже 52 мм осадков - более 90% месячной нормы.

Синоптики прогнозируют, что снегопад в Москве прекратится после полудня, а ближайшей ночью в столичном регионе подморозит до минус 10 градусов.