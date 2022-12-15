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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

К середине декабря в Москве уже выпала месячная норма осадков

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, с начала декабря в столице выпало 55 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"Прирост осадков за первые 14 дней зимы в городе достиг 98% месячной нормы, которая в декабре насчитывает 56 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что расчет ведется по показаниям опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.

В метеобюро напомнили, что самыми непогожими днями в городе стали 12 и 14 декабря, когда за сутки выпали 21 мм и 12 мм осадков соответственно.

По информации синоптиков, самым морозным днем наступившей зимы в столице пока остается 1 декабря, когда отмечалось минус 13,8 градуса.

В целом декабрь в Москве пока на один градус холоднее среднеклиматической нормы.

Высота снежного покрова на главной метеостанции столицы (ВДНХ) к 9:00 четверга составила 18 см.

Москва
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