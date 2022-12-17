В аэропортах Москвы отменены 17 рейсов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков рейсов были задержаны или отменены утром в субботу в аэропортах Москвы, где идет сильный снег.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в столичных аэропортах задержаны 24 рейса, еще 17 отменены.

Больше всего рейсов - 12 задержано в "Домодедово", еще один рейс в этом же аэропорту отменен, шесть рейсов задержано и 10 отменено во "Внуково", шесть рейсов задержано и шесть отменено в "Шереметьево".

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщал, что сильный снегопад обрушится на Москву в выходные.