Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В аэропортах Москвы отменены 17 рейсов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков рейсов были задержаны или отменены утром в субботу в аэропортах Москвы, где идет сильный снег.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в столичных аэропортах задержаны 24 рейса, еще 17 отменены.

Больше всего рейсов - 12 задержано в "Домодедово", еще один рейс в этом же аэропорту отменен, шесть рейсов задержано и 10 отменено во "Внуково", шесть рейсов задержано и шесть отменено в "Шереметьево".

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщал, что сильный снегопад обрушится на Москву в выходные.

Москва Домодедово Внуково Шереметьево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

Соцвыплаты в Москве с 1 января 2023 года проиндексируют на 10%

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Снежный покров в Москве за двое суток уменьшился в четыре раза

Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

В Москву со среды на смену дождю придет снегопад и до -12 градусов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });