Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

На Павшинском мосту в Москве Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снегопад начался в российской столице, он продолжится два дня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 20 см.

Уточняется, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Власти Москвы просят водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным Гидрометцентра России, в 9:00 субботы высота снежного покрова на главной московской метеостанции (ВДНХ) составила 23 см.