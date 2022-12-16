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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В Москве за выходные может выпасть еще до 20 см снега

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В выходные синоптики прогнозируют в столичном регионе очередной снегопад, в Москве может выпасть до 20 см снега, предупредил заммэра столицы Петр Бирюков через телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Снегопад ожидается и в субботу, и в воскресенье, возможна метель, скорость ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду. На дорогах может сохраняться гололедица и снежный накат.

Городские службы продолжат работу в усиленном режиме, пообещал Бирюков. Круглосуточное дежурство продолжают полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, коммунальная техника и бригады дворников.

Последний снегопад в столичном регионе прошел с вечера четверга до утра пятницы. К 9:00, по данным метеостанции на ВДНХ, снежный покров в Москве вырос с 18 до 22 см, максимума с начала зимы, отмечали в городском метеобюро.

К середине декабря в регионе выпала месячная норма осадков.

Москва Петр Бирюков Метеобюро Москвы ВДНХ
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