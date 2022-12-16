В Москве за выходные может выпасть еще до 20 см снега
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В выходные синоптики прогнозируют в столичном регионе очередной снегопад, в Москве может выпасть до 20 см снега, предупредил заммэра столицы Петр Бирюков через телеграм-канал комплекса городского хозяйства.
Снегопад ожидается и в субботу, и в воскресенье, возможна метель, скорость ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду. На дорогах может сохраняться гололедица и снежный накат.
Городские службы продолжат работу в усиленном режиме, пообещал Бирюков. Круглосуточное дежурство продолжают полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, коммунальная техника и бригады дворников.
Последний снегопад в столичном регионе прошел с вечера четверга до утра пятницы. К 9:00, по данным метеостанции на ВДНХ, снежный покров в Москве вырос с 18 до 22 см, максимума с начала зимы, отмечали в городском метеобюро.
К середине декабря в регионе выпала месячная норма осадков.