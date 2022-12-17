Пробки на дорогах Москвы к полудню субботы уже достигли 6 баллов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сложность дорожной ситуации на московских дорогах в субботу оценивается в шесть баллов, сообщил столичный департамент транспорта.

"Движение оценивается в 6 баллов. В связи с предновогодними праздниками затруднено движение в районе крупных торговых центров. А также на МКАД в районе Варшавского шоссе и улицы Верхние Поля ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди причин заторов - большое количество снега на дорогах, мелкие аварии, а также застрявшие на МКАД и эстакадах фуры. Для помощи водителям на дорогах дежурит 21 экипаж дорожного патруля ЦОДД.