Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Снегопад в Москве усилится к ночи, коммунальные службы города работают в усиленном режиме, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в субботу.

"По уточненному прогнозу синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 23 сантиметров", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Работы по уборке города продолжаются в круглосуточном режиме. В них задействованы более 80 тыс. рабочих и свыше 10 тыс. единиц техники.

Бирюков добавил, что все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, сбоев в энерго, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что снегопад в Москве сопровождается порывами ветра до 15 м/с.

В столичной мэрии призвали москвичей быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Власти также просят автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.