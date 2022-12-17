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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного снега

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

МоскваВласти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночиВласти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночиЧитать подробнее

"Сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует с 21:00 субботы до 9:00 воскресенья.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что снегопад в Москве усилится к ночи, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Как он отметил, "по уточненному прогнозу синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 23 сантиметров".

По его информации, работы по уборке Москвы продолжаются в круглосуточном режиме. В них задействованы более 80 тыс. рабочих и свыше 10 тыс. единиц техники.

Москва Гидрометцентр
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