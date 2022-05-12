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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Дело о халатности завели после убийства новорожденного матерью в Калуге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности заведено после того, как многодетная калужанка родила ребенка, убила его и выбросила в мусорный контейнер. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Следователи полагают, что органы системы профилактики должны были отреагировать на беременность женщины, которая уже была ограничена в родительских правах. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела по статье 293 УК РФ устанавливаются ответственные за это должностные лица, после этого следователи оценят, насколько полно и своевременно те выполняли свои служебные обязанности.

ело мальчика было обнаружено в конце марта во время сортировки мусора сотрудниками завода по производству альтернативного топлива. Матерью ребенка оказалась 30-летняя многодетная мать, семья которой состоит на профилактическом учете. Родство подтверждено генетической экспертизой.

По версии следствия, 20 марта в своей квартире она родила ребенка, убила его, положила в пакет и выкинула в мусорный контейнер, откуда труп попал на ленту завода по переработке отходов.

Калуга
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