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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сложность дорожной ситуации на московских дорогах вечером в среду оценивается в девять баллов, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

"На дорогах уже 9 баллов - рекомендуем отказаться от поездок на личных автомобилях или отложить на более позднее время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сильно затруднено движение по направлению в область. В перечень сложных участков попали: Каширское шоссе, Садовое кольцо, Ленинградское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославское шоссе, МКАД, ТТК. В центральной части города также есть затруднения транспортного движения.

Дептранс напоминает, что, по прогнозу синоптиков, вечером ожидается мокрый снег и гололедица, что может еще сильнее затруднить движение. Автомобилистам рекомендуется воспользоваться городским транспортом.

Москва
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