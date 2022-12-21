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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Мокрый снег и ледяной дождь ожидаются вечером в Москве

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Росгидромет выпустил предупреждение об опасных явлениях погоды, к концу дня на фоне повышения температуры воздуха в столице пойдет мокрый снег, дождь, местами ледяной дождь, осадки продолжатся всю ночь, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Росгидромет выпустил предупреждение об опасных явлениях погоды, в период с 19:00 21 декабря до 10:00 22 декабря в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а местам ледяной дождь", - сказал Вильфанд в среду.

По его словам, резкое изменение погоды и повышение температуры принесут в столицу теплые воздушные массы, температура воздуха составит около 0 градусов Цельсия. "Осадки ожидаются в течение всей ночи, прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах. Мокрый снег и ледяной дождь будут способствовать образованию гололедицы, ухудшению видимости, что осложнит ситуацию на дорогах и для воздушного транспорта", - уточнил Вильфанд.

Он также сообщил, что днем в четверг в Москве осадки станут умеренными, в виде дождя и мокрого снега, в таком виде продержатся до конца недели. Кроме того, вплоть до воскресенья в столичный регион пришел период оттепельной погоды.

"В ночь на четверг, завтра днем, в пятницу и субботу ночные температуры составят от -2 до +2 градусов, дневные будут преимущественно положительные: +1...+3 градуса. В воскресенье температура начнет понижаться, прогнозируется 0...-3 градуса, и осадки пройдут в виде снега", - добавил метеоролог.

Вильфанд также сообщил, что с понедельника в Москве и области заметно похолодает, разница в температурах с субботой составит 10 градусов. Согласно прогнозу, днем 26 декабря в столице ожидается -5...-10градусов.

Росгидромет Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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