Сугробы в Москве за сутки подросли до 30 см

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в столице за сутки увеличилась с 21 до 30 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"Сугробы в городе после очередного сильного снегопада подросли более чем на 40%. Это данные главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - сказал представитель метеобюро.

Собеседник агентства напомнил, что пока максимальная высота снежного покрова в Москве нынешней зимой фиксировалась 19 декабря - 34 см.

В комплексе городского хозяйства заявили, что коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада.

"Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении комплекса, размещенном в телеграм-канале.

В мэрии добавили, что в течение светового дня в Москве организованы работы по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий.