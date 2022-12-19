Дизтопливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы пятую неделю подряд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость дизельного топлива продолжает активно расти на столичных заправках пятую неделю подряд, за это время средняя розничная цена литра увеличилась более чем на три рубля, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе с 12 по 18 декабря средняя стоимость дизтоплива на столичных заправках выросла на 57 копеек, до 58,29 руб./л. Цена увеличилась в семи сетях АЗС: "Транс-АЗС" (на 1,89 руб., до 54,97 руб./л), "ЛУКОЙЛ" (на 80 коп., до 58,96 руб./л), ТК "ЕКА" (на 80 коп., до 59,15 руб./л), "Газпром нефть" (на 55 коп., до 57,68 руб./л), Teboil (на 50 коп., до 57,89 руб./л), "Татнефть" (на 48 коп., до 57,59 руб./л), "Роснефть" (на 30 коп., до 58,14 руб./л).

Активный рост на дизельное топливо продолжается на столичных заправках пятую неделю подряд. За это время средняя стоимость литра ДТ увеличилась на 3,3 рубля.

В свою очередь, цены на бензин на столичных АЗС остаются стабильными. По итогам минувшей недели цена на Аи-92 сохранилась на уровне 47,98 руб./л, на Аи-95 - 53,19 руб./л., на Аи-100 - 63,08 руб./л.