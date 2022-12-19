Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Дизтопливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы пятую неделю подряд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость дизельного топлива продолжает активно расти на столичных заправках пятую неделю подряд, за это время средняя розничная цена литра увеличилась более чем на три рубля, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе с 12 по 18 декабря средняя стоимость дизтоплива на столичных заправках выросла на 57 копеек, до 58,29 руб./л. Цена увеличилась в семи сетях АЗС: "Транс-АЗС" (на 1,89 руб., до 54,97 руб./л), "ЛУКОЙЛ" (на 80 коп., до 58,96 руб./л), ТК "ЕКА" (на 80 коп., до 59,15 руб./л), "Газпром нефть" (на 55 коп., до 57,68 руб./л), Teboil (на 50 коп., до 57,89 руб./л), "Татнефть" (на 48 коп., до 57,59 руб./л), "Роснефть" (на 30 коп., до 58,14 руб./л).

Активный рост на дизельное топливо продолжается на столичных заправках пятую неделю подряд. За это время средняя стоимость литра ДТ увеличилась на 3,3 рубля.

В свою очередь, цены на бензин на столичных АЗС остаются стабильными. По итогам минувшей недели цена на Аи-92 сохранилась на уровне 47,98 руб./л, на Аи-95 - 53,19 руб./л., на Аи-100 - 63,08 руб./л.

Москва Московская топливная ассоциация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });