На северо-восточном участке БКЛ проводится проверка инженерных систем

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Перед запуском движения поездов с пассажирами на северо-восточном участке БКЛ (Большой кольцевой линии) идет проверка инженерных систем, сообщил "Интерфаксу" в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас мы проводим проверку и подготовку всех инженерных систем. Это позволит обеспечить максимальную безопасность поездок пассажиров. Перед запуском нового, северо-восточного, участка БКЛ работники метро проверяют более 50 систем", - сказал он.

Заммэра напомнил, что в следующем году будет запущено движение с пассажирами по всей Большой кольцевой линии.

Как уточняют в пресс-службе департамента транспорта Москвы, для подготовки к открытию новых станций проводятся грузовые испытания эскалаторов, идет наладка лифтового оборудования, проверяются системы вентиляции и кондиционирования, отлаживаются системы связи, касс, турникетов и систем оплаты проезда, систем управления движения поездов, электрооборудования и подстанций.

Строительство Большой кольцевой линии - главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.