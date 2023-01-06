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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:34

Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума из-за морозов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Температура в системе теплоснабжения Москвы скорректирована в соответствии с аномальными морозами и находится на максимальном значении, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в пятницу.

"В среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления", - сказал Бирюков журналистам.

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Он напомнил, что с 6 по 10 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

По регламенту, максимальная температура теплоносителя в системе - 130 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что с 6 января москвичей ждет самая холодная пятидневка с начала века с ночными температурами до минус 26 градусов.

По данным на сайте метеоучреждения, в рождественскую ночь в Москве подморозит до минус 26 градусов. В последующие три ночи ожидаются температуры в интервале от 21 до 25 градусов ниже нуля.

Гидрометцентр России повысил с четверга уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17°С ниже климатической нормы", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое пока действует до 21:00 7 января.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По информации столичного метеобюро, ночь на пятницу стала самой морозной в Москве с начала зимы. На главной метеостанции города (ВДНХ) в 7:00 было зафиксировано минус 22,6 градуса.

Предыдущий минимум температуры отмечался 1 декабря - минус 13,8 градуса.

Москва Петр Бирюков
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