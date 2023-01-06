Около 30 новых поликлиник откроют в Москве до 2025 года

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Около тридцати новых поликлиник планируется ввести в эксплуатацию в Москве до 2025 года, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"До 2025 года планируем ввести порядка 30 поликлиник, полностью соответствующих Новому московскому стандарту", - написал он в своем блоге.

Также, по словам мэра, уже в 2023 году в столице должны заработать пять новых комплексов для приема пациентов скорой помощи - при ГКБ 1 имени Пирогова, ГКБ 15 имени Филатова, ГКБ имени Буянова, Боткинской больнице и НИИ скорой помощи имени Склифософского.

Как отметил Собянин, "в общей сложности - более 600 суперсовременных коек, 10 тыс. единиц новейшего медицинского оборудования, порядка 60 высокотехнологичных операционных и примерно 500 тыс. пациентов в год".

28 декабря прошлого года мэр открыл первый в Москве скоропомощной стационарный комплекс при ГКБ имени В.В. Вересаева на Лобненской улице.