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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

В Москве полностью модернизируют сеть поликлиник

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в городе полностью модернизируют сеть поликлиник. Он заявил это на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном предвыборном штабе на Покровке.

Он отметил, что город успешно внедряет новый московский стандарт поликлиник.

"Начинали с проекта, что нам надо делать 50 (поликлиник), потом - 100 поликлиник, постройки 50-60-х годов, потом пришли к "пониманию, что и этого мало" - сдали проект на 200 поликлиник. И буквально в сентябре-октябре этого года закончим эту программу", - добавил Собянин.

"Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся, 100%, поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам", - добавил мэр.

"Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире. И за этот период времени мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз", - сказал также Собянин.

По его словам, младенческая смертность в столице за последние годы уменьшилась почти в 2,5 раза.

Сергей Собянин Москва
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