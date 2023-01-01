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Собянин сообщил, что программа реконструкции в Москве свыше 200 поликлиник будет завершена в 2023 году

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В столице в 2023 году будет завершена масштабная программа реконструкции более 200 поликлиник; также в городе будет открыто большое количество стационаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"2023 год для московского здравоохранения будет прорывным. Реконструкция поликлинического звена - она будет до конца следующего года полностью завершена. Будет закончена реконструкция всех 200 поликлиник", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).
По его словам, будет введено большое количество крупных стационаров - это и скоропомощные корпуса, и будут достроены центр Логинова, а также крупнейшая в стране инфекционная больница в Коммунарке.
"Строительство новых поликлиник, которое сегодня ведется, и оснащение современным оборудованием, информационными системами - все это поставит московскую медицину, переведет на новый уровень, на качественно новый уровень", - отметил мэр Москвы.
Также Собянин отметил, что столичная единая информационная медицинская система является одной из лучших в мире. Центром этой системы является электронная медицинская карта. "Туда загружаются все лабораторные данные, все рентгенологические снимки, все жалобы пациента, все назначения врачей. Во-первых, это система подсказок врачу - когда врач назначает уже с помощью искусственного интеллекта и лекарства, и диагнозы, и лабораторные исследования", - отметил он.

Москва Сергей Собянин поликлиники реконструкция
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