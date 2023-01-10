Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Усиленный режим работы городских служб в Москве продлен из-за морозов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за аномально холодной погоды, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

МоскваПотепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и ПодмосковьеПотепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и ПодмосковьеЧитать подробнее

"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перешли на усиленный режим, круглосуточно работает оперативный штаб комплекса, организовано дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принято решение продлить такой график из-за аномально холодной погоды, установившейся в столичном регионе", - сказал Бирюков.

По его словам, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В состоянии готовности находятся почти 1,5 тыс. личного состава пожарно-спасательных подразделений, оснащенные специализированной техникой", - подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что на круглосуточное дежурство заступили 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур, подготовлены 1,8 тыс. источников энергоснабжения.

По информации Гидрометцентра России, объявленный 5 января из-за аномальных морозов "оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 22:00 11 января.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оттепель может прийти в Москву в конце недели

В Москве утро первого рабочего дня после январских праздников будет морозным

В Москве утро первого рабочего дня после январских праздников будет морозным

Потепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и Подмосковье

Потепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и Подмосковье

Захарова сообщила, что в одном из зданий МИД РФ сработала пожарная сигнализация

Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве

Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Батареи в московских домах разогреют до максимума из-за морозов

Батареи в московских домах разогреют до максимума из-за морозов

Москвичей ждет самая холодная пятидневка с начала века

Москвичей ждет самая холодная пятидневка с начала века
Пандемия коронавируса

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве значительно выросло

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве значительно выросло

МЧС сообщило о возможном ледяном дожде в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });