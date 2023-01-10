Усиленный режим работы городских служб в Москве продлен из-за морозов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за аномально холодной погоды, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перешли на усиленный режим, круглосуточно работает оперативный штаб комплекса, организовано дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принято решение продлить такой график из-за аномально холодной погоды, установившейся в столичном регионе", - сказал Бирюков.

По его словам, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В состоянии готовности находятся почти 1,5 тыс. личного состава пожарно-спасательных подразделений, оснащенные специализированной техникой", - подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что на круглосуточное дежурство заступили 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур, подготовлены 1,8 тыс. источников энергоснабжения.

По информации Гидрометцентра России, объявленный 5 января из-за аномальных морозов "оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 22:00 11 января.