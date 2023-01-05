"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

На Манежной площади Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил с четверга уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17°С ниже климатической нормы", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует пока с 21:00 5 января до 21:00 7 января.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что с 6 января москвичей ждет самая холодная пятидневка с начала века с ночными температурами до минус 26 градусов.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что батареи в жилых домах города из-за аномальных морозов разогреют до максимума. Температура теплоносителя в системе поднимется до 130 градусов.