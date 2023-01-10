Пожар в автосервисе на севере Москвы потушили

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На севере Москвы пожарные ликвидировали в 16:04 открытое горение в складском помещении, где находится автосервсис, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Там добавили, что не зафиксировали превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Сигнал о пожаре по адресу улица Добролюбова, 1, поступил в МЧС в 13:40. Возгорание локализовали в 15:16.

Еще до приезда пожарных из горевшего здания вышли 233 человека. Информации у пострадавших у МЧС нет.

Площадь возгорания достигала 2000 квадратных метров. В тушении участвовали два вертолета и наземная техника.