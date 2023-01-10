К тушению пожара в автосервисе на севере Москвы привлекли вертолеты

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Два пожарных вертолета привлечены к тушению крупного возгорания в складском здании на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве отметили, что в 15:16 пожар был локализован.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что по факту пожара начата проверка, в том числе в части соблюдения требований пожарной безопасности.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за пожара в автосервисе частично ограничено движение автомобилей по ул. Добролюбова в сторону центра.

Днем 9 января огонь охватил складское помещение, внутри которого расположен автосервис, на севере Москвы на площади 2 тыс. кв. метров, в помещении произошло частичное обрушение конструкций. Из горящего здания эвакуировались 233 человека.