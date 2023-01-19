Москвичам пообещали солнечную погоду и возвращение температуры к норме на следующей неделе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Постепенное понижение температуры начнется в воскресенье в Москве, температура приблизится к нормальным значениям, а на смену облачной погоды с осадками придет солнце, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу будет еще очень высокая температура - ночью -2 - 0, днем около нулевой отметки (...) И постепенно, в воскресенье уже отрицательные температуры прогнозируются и ночью, и днем, небольшие, правда, но уже -6 - -4 ночью, днем -3 - -1. Такая температура все равно примерно на 2-3 градуса выше нормы. И в понедельник температура будет приближаться к своим нормальным значениям", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник ночью в Москве будет -10 - -5, а днем -6 - -1. В понедельник и во вторник также прогнозируется погода около нормы: -12 - 7 ночью и днем -6 - -1.

"Это уже нормальная погода, будет солнечно, красиво. Дождь, который сейчас наблюдается, он точно не съест снег. Так что будет вполне симпатично", - добавил он.

При этом в пятницу в Москве прогнозируется очень высокая температура: +3 - +5 градусов. Максимальное значение для 20 января, как уточнил Вильфанд, было в 2007 году и составило +6,2 градуса.

Понижение температуры после аномально теплой погоды связано с распространением области высокого давления антициклона, который ранее привел к морозам в начале января в Москве, а затем - на азиатской территории России.

"Дело в том, что тот антициклон, который в свое время обусловил рождественские морозы, а ближе к Крещению ушел на юго-восток (...) он оказался настолько неугомонным, настолько живучим, что он опять начал приближаться, но уже с востока, опять приближается к западу", - сказал Вильфанд.

При этом он уточнил, что возвращения сильных морозов ждать не стоит, "-30 градусов не будет". Это связано с тем, что антициклон уже трансформировался.