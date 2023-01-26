Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Сильная гололедица, которая сохранится в ближайшие дни, связана с инверсией температуры

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе в начале февраля резких изменений погоды не прогнозируется, там в ближайшие дни сохранится мягкая, комфортная погода с температурой выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, первые дни февраля ожидаются "достаточно мягкими", без резких понижений температуры.

"1 февраля будет теплая погода, температура в диапазоне от минус 4 до плюс 1 градуса и днем, и ночью", - сказал Вильфанд.

В субботу, воскресенье и понедельник температура будет выше нормы примерно на 2 градуса, а в пятницу и во вторник примерно на 4-5 градусов, продолжил эксперт. Атмосферное давление до конца рабочей недели будет слегка выше нормы, поэтому будет "совершенно небольшой ветер 2-3 м/с".

"Мягкая зимняя погода, температурный фон выше нормы, выше среднемноголетних значений, нет ветра. Осадки небольшие и воздух сухой. Только в начале недели, 31 января, снежок чуть сильнее", - уточнил Вильфанд.

В пятницу 27 января в Москве будет облачно, небольшой снег. Ночью минус 4 - минус 2, по области до минус 7. Днем от ноля - минус 2, а по области от минус 5 до ноля. Затем ожидается умеренное понижение температуры, хотя она по-прежнему будет выше нормы.

В ночь на субботу будет минус 6 - минус 4, до минус 8 по области, "ветер переменный, слабенький". А дневные температуры минус 4 - минус 2. В ночь на воскресенье будет минус 8 - минус 6, а дневные температуры минус 4 - минус 2.

"Вполне комфортные температуры и гололедица. И будет совсем небольшой снежок. И в понедельник тоже небольшой снег, температура минус 9 - минус 4 и дневная минус 4 - минус 2", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

В последний день января, по его словам, температура повысится, днем и ночью будет минус 5 - ноль.

"И связано это с тем, что меняется циркуляция воздуха, начиная с начала недели будет циклоническая циркуляция и будет уже облачно, облака будут низкие и солнце они совсем пропускать не будут", - сказал Вильфанд.

Сильная гололедица, которая отмечается в Москве и сохранится в ближайшие дни, связана с инверсией температуры. Так, температура у поверхности земли ниже, чем на высоте около 1000 метров.

"Поэтому, эти небольшие осадки, которые есть, они таким образом трансформируются в небольшие капли дождя, затем подмерзают и становятся капельками мороси, а замет немного подтаивают. Из-за того, что такое распределение температуры - гололедица", - объяснил Вильфанд и призвал "быть максимально аккуратными и внимательными".