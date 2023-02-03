Легендарный ресторан "Золотой колос" на ВДНХ приспособят к современному использованию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве отреставрируют и приспособят к современному использованию, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

"Объектам ВДНХ возвращают их исторический облик, и заключения по многим проектам выдала Главгосэкспертиза России. Один из них - ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию легендарного ресторана "Золотой колос", расположенного в самом конце парка ВДНХ", - говорится в сообщении.

Руководитель Главгосэкспертизы России Кирилл Кунаков добавил, что специалисты отреставрируют фасады здания, парадные залы, отремонтируют кровлю. Кроме того, расширят зоны вестибюля, откроют гардеробную и санитарно-бытовые помещения для посетителей. На первом этаже предусмотрены обеденные и банкетные залы, VIP-залы и кухня, на втором - административные помещения, на террасах и в галерее третьего этажа - летнее кафе и бары.

Проектную документацию представило АО "Капстройсити".

Трехэтажное здание "Золотого колоса" построили в 1954 году в западной части ВДНХ на берегу Третьего Каменского пруда. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа. Чтобы попасть в ресторан, нужно было записываться за полгода. Всего он вмещал тысячу человек.

В постсоветское время помещения ресторана использовались в качестве склада, затем здание закрыли до проведения восстановительных работ, и оно долго пустовало.

Ранее руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что памятники культурного наследия должны вовлекать в "жизнь современного города". "Я не хочу сказать, что приспособить историческое здание под ресторан легко, но это вполне возможно. Мы же видим, что в московских зданиях - объектах культурного наследия наличествует и большое количество внушительных и дорогих ресторанов, и небольших демократичных кафе", - сказал тогда Емельянов.