На ВДНХ отреставрируют павильон "Охрана природы"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На ВДНХ отреставрируют павильон №62 "Охрана природы", памятник культуры федерального значения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Специалисты вернут зданию исторический облик. Особое внимание уделят отличительной особенности павильона - фасаду из стеклянных блоков", - написал он в Telegram.

Реставраторы планируют восстановить утраченные элементы декора: барельефы, декоративные большие и малые вазы на парапете центрального объема, деревянные двери с латунными и бронзовыми накладками, большие деревянные окна.

"В планах - отреставрировать декоративную мозаику и вернуть исторический цвет фасадов. Павильон станет светло-кремовым, а декоративные лепные элементы, карнизы, тяги, барельефы - белыми", - добавил мэр.

Собянин напомнил, что здание на Липовой аллее было построено в 1954 году. Его центральная часть состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой. Изначально павильон был создан для знакомства с многообразием строительных изделий и типовых архитектурных деталей. Позже он стал площадкой Всероссийского общества охраны природы. В 2000 годы там разместился центр авторской песни, а в 2017 году открылся Международный центр балета.

Работы по возрождению ВДНХ начались в 2014 году. На территории ВДНХ 49 объектов культурного наследия. За это время уже приведены в порядок больше 40, уточнил мэр.