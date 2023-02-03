В Новой Москве при пожаре в двухэтажном доме погибли три человека

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В деревне Давыдково в Новой Москве при пожаре в двухэтажном доме погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Горели помещения на первом и втором этажах, а также кровля, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Кровля обрушилась на площади 20 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 19:36 в пятницу, в 20:34 возгорание было локализовано, в 21:07 пожар потушили.

В прокуратуре Москвы уточнили, что погибли женщина и двое мужчин.

Процессуальную проверку в связи со случившимся начала прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.