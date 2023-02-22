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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Станция МЦК "Лужники" работает только на выход

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Временно закрыт вход на станцию "Лужники" Московского центрального кольца (МЦК), сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

МоскваРяд улиц в Хамовниках будут перекрыты 22 февраляЧитать подробнее

"Станция МЦК (14) Лужники временно работает только на выход", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что на вход также закрыта станция "Спортивная" Сокольнической линии метро.

Ранее в департаменте предупредили о закрытии движения и изменении маршрутов нескольких автобусов 22 февраля в связи с проведением мероприятия в Хамовниках. По данным СМИ, в этот день в Лужниках пройдёт "митинг-концерт".

Москва МЦК
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