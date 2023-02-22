Власти Москвы сообщили об отмене всех перекрытий движения в Хамовниках

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Хамовниках отменены все ограничения движения, которые вводили перед митингом-концертом в Лужниках, сообщил вскоре после 19:00 Департамент транспорта Москвы. Некоторые ограничения действовали с раннего утра среды, другие - середины дня.

Так, открыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Открыто движение на ранее перекрытых участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта, а также в Проектируемом проезде №2309.

Отменены ограничения на парковку, которые вводились на участках Хамовнического вала и Комсомольского проспекта.

Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" в Лужниках начался в 14:00. МВД России оценило численность акции более чем в 200 тысяч человек. Незадолго до начала мероприятия вводились ограничения на работу станции метро "Спортивная" и станции МЦК "Лужники".