Ряд улиц в Хамовниках будут перекрыты 22 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В среду, 22 февраля, в Хамовниках планируется перекрытие нескольких улиц, сообщает департамент транспорта Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22 февраля в Лужниках пройдёт "митинг-концерт".

В ведомстве не уточняют, о каком мероприятии идет речь и сообщают, что с 5:30 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а с 15:00 и до окончания мероприятия будет закрыто движение на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова,Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта, а также в Проектируемом проезде 2309.

Кроме того, 22 февраля до окончания мероприятия будет запрещена парковка в местах ограничений, а также на участках улицы Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте в районе дома 4.

"22 февраля будут изменены маршруты в Хамовниках. Не будут работать остановки у метро "Спортивная" и на Хамовническом Валу. Пользуйтесь другими станциями метро", - сказали в дептрансе.

Автобусы м5 не будут заезжать с Комсомольского проспекта к метро, автобусы м6 и с216 будут укорочены до Новодевичьего монастыря. Также автобусы 220 и с755 вместо Большой Пироговской улицы пойдут по Фрунзенской набережной через метро "Парк Культуры", как 379 маршрут, а автобусы с249 и с263 пойдут по ТТК вместо Хамовнического Вала.