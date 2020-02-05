Законопроект о перенарезке округов коснется муниципальных выборов и не затронет думские

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев приветствовал внесенный накануне в Госдуму законопроект о перенарезке избирательных округов.

"Речь идет об округах, где сегодня численность избирателей резко отличается от нормы, которая в регионе есть. У нас есть некоторые округа, когда построенный дом меняет численность по отношению к другим в 2-3 раза. Таких случаев немного по России. Никакой массовой перенарезки в законе нет. Речь идет о тех округах, где идет активное строительство", - сказал Булаев журналистам в среду.

По его словам, примеры таких округов есть по Москве, Краснодарскому краю, Челябинской области, Ленинградской области, Санкт-Петербургу, Московской области.

Булаев подчеркнул, что речь в основном идет о муниципальных выборах. "В думских округах таких выборов нет. Это не перенарезка, а точечная корректировка. Раньше менять можно было лишь раз в 10 лет", - пояснил Булаев.

В ЦИКе также пояснили, что такая норма назрела в связи с муниципальной реформой в ряде регионов, в результате которой появились крупные муниципальные округа

4 февраля группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о возможности изменять схему и границы избирательных округов в зависимости от изменения численности населения. Авторы поправок - Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик.

Законопроект (№894460-7) предлагает разрешить менять эту схему, если количество избирателей в округе отклонится от средней нормы представительства более чем на 20%, а в труднодоступных местностях - на 40%. Если отклонение будет установлено на 1 июля года, предшествующего году проведения местных выборов, схему можно будет изменить не позднее, чем за девять месяцев до дня голосования. Границы таких округов также могут быть изменены, говорится в поправках.

Если требуется изменение границ более 50 процентов избирательных округов, соответствующий орган власти утверждает новую схему одномандатных или многомандатных избирательных округов.

Внесенный законопроект также уточняет правила публикации информации, связанной с выборами. В частности, единороссы предложили обязать редакции государственных или муниципальных печатных СМИ публиковать переданные им комиссиями сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и фондов референдума в срок, установленный этим законом.

Депутаты также предложили закрепить возможность подачи заявления о голосовании на дому через портал госуслуг.

Законопроект предусматривает внесение уточнений в законодательство о выборах в связи с возможностью образования нового вида муниципального образования - муниципального округа.