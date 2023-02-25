На D2 и Курском направлении затруднено движение поездов в сторону Москвы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На D2 и Курском направлении на участке Люблино - Москва-Товарная затруднено движение поездов из-за повреждения контактного провода, сообщает телеграм- канал департамента столичного транспорта.

"Поезда будут следовать в обе стороны по пути в область. Вместе с МЖД принимаем все меры для возобновления движения по обоим путям" - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД сообщили, что на перегоне Перерва-Люблино, где произошел обрыв контактного провода, уже работает бригада энергетиков. Причины произошедшего устанавливаются.

"В настоящее время нет движения поездов Курского направления, а также электричек МЦД-2 в сторону Москвы", - уточнили в МЖД.