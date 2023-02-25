Движение поездов на Курском направлении в сторону Москвы восстановлено

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов Курского направления в сторону Москвы возобновлено по обоим путям, сообщает телеграм-канал департамента столичного транспорта.

"Движение на участке Люблино - Москва - Товарная возобновлено по обоим путям. Совместно с МЖД вводим в график задержанные поезда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД подтвердили, что движение поездов на Курском направлении осуществляется в штатном режиме.

"В 19:09 железнодорожники восстановили движение поездов на Курском направлении в сторону Москвы. Электрички курсируют в штатном режиме в сторону Москвы и области" - уточнили в МЖД.