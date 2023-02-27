Движение на Сокольнической линии метро восстановили после возгорания вагона

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Сокольнической линии метро после возгорания одного из вагонов на станции "Спортивная", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.

"Состав убран с линии. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что движение поездов на участке "Парк культуры" - "Университет" прервалось из-за задымления состава. Станцию "Спортивная" закрыли для пассажиров, поезда, следующие из центра, проезжали платформу без остановки.

По информации департамента транспорта, возгорание в вагоне на станции "Спортивная" было вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал.

Пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что возгорание в вагоне площадью 1 кв. м ликвидировано в 21:05. Сведений о пострадавших не поступало.

"Мосгортранс" из-за инцидента на Сокольнической линии выделил 40 компенсационных автобусов КМ, следующих от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" с остановками у станций "Фрунзенская" и "Спортивная".

Сбой на линии продлился почти полтора часа. В 22:04 департамент транспорта сообщил об открытии станции "Спортивная" для входа и выхода пассажиров.