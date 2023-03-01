Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло в полтора раза

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 3 493 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне было выявлено 1 914 заболевших. Таким образом, число новых случаев выросло более чем в полтора раза. Рост заболеваемости фиксируется третий день подряд.

За сутки были госпитализированы 154 человека. Выздоровели 2 868 пациентов, скончались 12 человек.

Всего в России, по данным на 1 марта, за сутки выявлено 13 438 новых случаев COVID-19. В стране от вируса за 24 часа скончались 37 человек.