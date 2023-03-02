Почти 14,1 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 14,1 тыс. случаев, скончались 39 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 14 096 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 766 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,4%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 438 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 658.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 39 человек, накануне сообщалось о 37 умерших.

"Выздоровели за сутки 13 937 человек, или на 15,8% меньше в сравнении с 1 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 300 004 случая заражения коронавирусной инфекцией, 396 176 умерших и 21 645 346 выздоровевших.