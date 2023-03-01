Глава Мосгорсуда призвал судей не допускать волокиту

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын определил задачи на 2023 год, сред которых улучшение качества выносимых решений и недопущение волокиты, сообщает пресс-служба суда.

"Председателем Московского городского суда определены цели на 2023 год, в том числе гуманизация правоприменительной практики, соблюдение сроков судопроизводства и улучшение качества выносимых решений, усиление контроля своевременного назначения дел в апелляционную инстанцию, за сроками и причинами приостановления судопроизводства. Обращено внимание на недопущение волокиты при рассмотрении дел и исключение формального подхода к рассмотрению, а также подчеркнута важность изучения обзоров судебной практики и правовых позиций, сформулированных Верховным судом РФ", - говорится в пресс-релизе по итоговому совещанию о работе мировых и районных судов Москвы в 2022 году.

Птицын обратил внимание, что в прошлом году возросла нагрузка на судей. По его словам, в столичных судах рассмотрено 2 808 619 дел и материалов, это более чем на 250 тысяч дел больше, чем в 2021 году.

"Районными судами Москвы в 2022 году окончено на 13% больше по сравнению с 2021 годом, в особом порядке рассмотрено 27% дел, оправдано 60 лиц, в апелляционной инстанции городского суда оправдано еще 10 осужденных", - отмечается в сообщении Мосгорсуда.

Кроме того, в 2022 году московскими судами удовлетворено 92% требований о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а также 51% споров, связанных с защитой трудовых прав граждан, и 80% требований о восстановлении на работе и об оплате труда.