Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Глава Мосгорсуда призвал судей не допускать волокиту

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын определил задачи на 2023 год, сред которых улучшение качества выносимых решений и недопущение волокиты, сообщает пресс-служба суда.

"Председателем Московского городского суда определены цели на 2023 год, в том числе гуманизация правоприменительной практики, соблюдение сроков судопроизводства и улучшение качества выносимых решений, усиление контроля своевременного назначения дел в апелляционную инстанцию, за сроками и причинами приостановления судопроизводства. Обращено внимание на недопущение волокиты при рассмотрении дел и исключение формального подхода к рассмотрению, а также подчеркнута важность изучения обзоров судебной практики и правовых позиций, сформулированных Верховным судом РФ", - говорится в пресс-релизе по итоговому совещанию о работе мировых и районных судов Москвы в 2022 году.

Птицын обратил внимание, что в прошлом году возросла нагрузка на судей. По его словам, в столичных судах рассмотрено 2 808 619 дел и материалов, это более чем на 250 тысяч дел больше, чем в 2021 году.

"Районными судами Москвы в 2022 году окончено на 13% больше по сравнению с 2021 годом, в особом порядке рассмотрено 27% дел, оправдано 60 лиц, в апелляционной инстанции городского суда оправдано еще 10 осужденных", - отмечается в сообщении Мосгорсуда.

Кроме того, в 2022 году московскими судами удовлетворено 92% требований о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а также 51% споров, связанных с защитой трудовых прав граждан, и 80% требований о восстановлении на работе и об оплате труда.

Мосгорсуд Москва Михаил Птицын Верховный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Движение на Сокольнической линии метро восстановили после возгорания вагона

Горевший на станции "Спортивная" состав метро убрали с линии

Станцию метро "Спортивная" в Москве закрыли из-за возгорания

На участке красной ветки московского метро прервано движение

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели

Движение машин по внешней стороне ТТК после аварии восстановлено

Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто из-за ДТП с грузовиком

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });