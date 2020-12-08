Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником Собянина

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Бывший председатель Московского городского суда Ольга Егорова после отставки перешла на службу в столичную мэрию, сказал "Интерфаксу" информированный источник.

"Ольга Александровна Егорова назначена советником мэра Москвы. Сфера ее деятельности – взаимодействие с судами", - сказал собеседник агентства.

Егорова возглавляла столичные суды с 2000 года.

Для конкурса на должность председателя Мосгорсуда, объявленного в 2020 году, Егорова свою кандидатуру не выдвинула. Она попросила Высшую квалификационную коллегию судей об отставке. Причины такого решения она до настоящего времени не комментировала.

С 24 октября должность главы Мосгорсуда занимает Михаил Птицын, который на протяжении десяти лет возглавлял Северо-Кавказский окружной военный суд, ныне – Южный окружной военный суд.