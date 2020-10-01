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Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил председателем Мосгорсуда Михаила Птицына.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что документ вступит в силу 24 октября.

22 сентября сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Ольги Егоровой с должности председателя Мосгорсуда. Она возглавляла столичные суды с 2000 года.

Мосгорсуд Михаил Птицын

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