Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил председателем Мосгорсуда Михаила Птицына.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что документ вступит в силу 24 октября.

22 сентября сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Ольги Егоровой с должности председателя Мосгорсуда. Она возглавляла столичные суды с 2000 года.