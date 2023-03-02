Третий за день случай падения человека на рельсы произошел в московском метро

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в четверг на кольцевой линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Белорусская".

"Для спасения пассажира, упавшего на рельсы, отключено напряжение контактного рельса. Прервано движение поездов по внутренней стороне кольцевой линии", - сказал собеседник агентства.

Утром в метро произошли два случая падения мужчин на рельсы – на станциях "Октябрьское поле" и "Ботанический сад". В первом случае спасти пострадавшего не удалось, он скончался от травм, несовместимых с жизнью.