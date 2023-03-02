В московском метро произошло два инцидента с пассажирами за утро

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Калужско-Рижской линии московского метрополитена после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график. Станция "Медведково" открыта для входа пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Калужско-Рижской линии прерывалось движение на участке между станциями "Медведково" и "Ботанический сад" в обоих направлениях из-за человека на пути. Станция "Медведково" временно закрывалась для входа пассажиров.

Это второй за утро сбой в столичном метро. Дептранс в 7:10 сообщил, что на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от "Беговой" до "Спартака" из-за человека на пути. Сбой на "фиолетовой" ветке продлился около получаса. В 7:35 дептранс сообщил, что движении на линии восстановлено.

Источник "Интерфакса" сообщил, что инциденты с пассажирами произошли на станциях "Октябрьское поле" и "Ботанический сад".

"Мужчина, упавший на рельсы станции "Октябрьское поле", скончался, получив травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, другого мужчину, оказавшегося на пути станции "Ботанический сад", удалось спасти. Пострадавший госпитализирован.