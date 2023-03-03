Движение на "зеленой" ветке столичного метро входит в график

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Устранен технический сбой на Замоскворецкой линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на центральном участке Замоскворецкой линии увеличивались интервалы движения поездов для проверки состава.

Задержка в отправлении поездов отмечалась на станции "Маяковская" в сторону центра. Это второй за день инцидент на "зеленой" ветке столичного метро. Рано утром сообщалось об увеличенных интервалах движения на северном участке Замоскворецкой линии для проверки состава.