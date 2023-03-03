Снегопад в Москве продолжится до вечера

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве сохраняются неблагоприятные погодные условия, городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада, сообщается в пятницу в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего дня, общий прирост свежевыпавшего снега составит до 3 см", - говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства отметили, что ранним утром в Москве провели прометание дорог с противогололедной обработкой особо опасных участков - мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта.

Повсеместно организована очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий и парковочных пространств.

Согласно сообщению, под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, соцобъектам. Также продолжаются работы по очистке от снега и наледи водоприемных колодцев.