Москвичам на следующей неделе пообещали "эпизод" весеннего тепла

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Повышение температуры в Москве до плюс 5 - плюс 7 градусов возможно на следующей неделе, однако, это лишь эпизод мартовской погоды, ожидается и понижение температуры в столице, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе температура действительно будет в течение рабочих дней выше, чем в течение нынешней недели, повышение температуры до плюс 5 - плюс 7 градусов возможно, это так, но это просто эпизод мартовской погоды, потом обязательно наступит очередное понижение", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в начале следующей недели ночные температуры будут минус 10 - минус 5 градусов, днём в понедельник тоже отрицательные температуры - минус 2 - минус 3 градуса, по области от ноля до минус 5.

В ночь на вторник в столичном регионе тоже будет прохладно - минус 5 - минус 10.

"И только днем во вторник температура будет от ноля до плюс 4 градусов", - уточнил он.

Вильфанд отметил, что "сейчас время, когда идет противодействие, противоборство процессов зимних и весенних". "Поэтому ожидать, что с какого-то момента времени начнётся весна и с криком "Ура!" выходить на улицы не приходится, потому что постоянно будет возврат холодов, на смену которым будет приходить потепление", - добавил он.

По словам Вильфанда, ранней весны в столичном регионе ждать не стоит, это также связано с тем, что в столице высота снежного покрова превышает норму, в четверг высота сугробов составила 42 см - на 10 см выше нормы.

"Максимальные сугробы на главной станции Росгидромета составили 42 см - максимальная высота за всю зиму. Понятно, что при такой высоте, которая превышает норму примерно на 9-10 см, ждать раннего прихода весны не приходится", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что "даже если будет адвекция теплых воздушных масс, то воздух охлаждается за счет снежного покрова". "За счет турбулентности он сразу понижается, даже если он пришел самый теплый из Африки", - сказал Вильфанд.

"Конечно, могут быть экзотические ситуации, температура будет повышаться до плюс 8 - плюс 10 градусов, но ненадолго. Также нужно иметь ввиду, что снег слежавшийся, было много оттепелей, он плотный, и количество энергии - и солнечной, и объективной - которое приведет к его таянию, должно быть достаточно большим. Поэтому на раннюю весну не стоит уповать", - добавил он.