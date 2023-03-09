В столичном регионе на выходные обещают от 19 градусов мороза до плюс 6 тепла

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается резкое изменение погоды, в ночь на субботу ожидается до минус 19 градусов, а уже в воскресенье днем температура повысится до плюс 6, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вторая половина недели невероятно изменчивая. В ближайшие дни будет наблюдаться хорошо выраженная циклоническая деятельность, давление низкое и погода будет меняться со страшной силой", - сказал он.

Так, в четверг в столичном регионе температура около нуля градусов. В пятницу ночью температура будет минус 9-7, на севере области - до 12 градусов мороза, а на юге, на границе с Калужской областью - до минус 2. "Днем тоже вполне нормальная февральская погода - минус 4 - минус 2, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура на 2-3 градуса ниже многолетних значений", - добавил Вильфанд.

По его словам, суббота станет "наиболее изменчивой по погодным характеристикам". Так, ночью прогнозируется переменная облачность и холодная погода. В Москве ночью минимальные температуры будут минус 13-11 градусов, по области до минус 15, но местами - на юго-востоке и на севере - до 19 градусов мороза.

"Начиная с утренних часов - стремительное повышение температуры (...) в течение дня температура будет повышаться и к вечеру достигнет отметки около нуля градусов", - сказал Вильфанд.

При этом, в столичном регионе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

"И очень нестандартная погода будет 12 марта - ночные температуры всего на всего ноль - минус 2, а днем плюс 3-5, а по области до 6 градусов", - уточнил он.

Кроме того, очень теплые воздушные массы приведут к тому, что возможны "переохлажденные осадки", которые могут быть в виде ледяной крупы и приведут к гололеду.