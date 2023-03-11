Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Непогода сохранится в столичном регионе до понедельника, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидаются мокрый снег, осадки, возможен гололед. Прирост снега может составить до 6 см", - сказал он.

По его словам, из-за непогоды городские службы работают в режиме повышенной готовности. Как подчеркнул заммэра, "в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников".

Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы.

Заммэра призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что высота снежного покрова на опорной метеостанции (ВДНХ) в 9:00 субботы составила 42 см.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отравление группы школьников в Москве вызвал попавший в кулер антисептик

В Москве возбуждено дело о покушении на жизнь 15-летнего пассажира метро

В столичном регионе на выходные обещают от 19 градусов мороза до плюс 6 тепла

Рекордные с начала зимнего сезона сугробы зафиксированы в Москве

Рекордные с начала зимнего сезона сугробы зафиксированы в Москве

Пожар произошел в одном из зданий московского главка МВД на Петровке

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных

Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных
Пандемия коронавируса

Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве

Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве

Сугробы в Москве достигли максимальных с начала зимы 41 см

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что партии "Спутника V" направлены в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });