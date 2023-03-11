Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Непогода сохранится в столичном регионе до понедельника, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидаются мокрый снег, осадки, возможен гололед. Прирост снега может составить до 6 см", - сказал он.

По его словам, из-за непогоды городские службы работают в режиме повышенной готовности. Как подчеркнул заммэра, "в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников".

Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы.

Заммэра призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что высота снежного покрова на опорной метеостанции (ВДНХ) в 9:00 субботы составила 42 см.