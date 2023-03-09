В Москве возбуждено дело о покушении на жизнь 15-летнего пассажира метро

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по факту падения на рельсы в метро 15-летнего подростка, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

В Департаменте транспорта ранее сообщили, что упавшего толкнули под прибывающий поезд, он выжил. Подозреваемого по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК задержали на месте.

По версии следствия, подозреваемый толкнул подростка на рельсы "беспричинно" и ранее он не раз обращался в больницу к психиатрам.

"Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавили в СК.

В прокуратуре Москвы уточнили, что нападение произошло на станции "Киевская" Кольцевой линии и задержан подозреваемый 1961 года рождения. Надзорное ведомство взяло расследование инцидента на контроль.

Следователи допрашивают очевидцев инцидента и изучат записи видеокамер.

Из-за случившегося в движении по Кольцевой линии был сбой.