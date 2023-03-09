Что произошло за день: четверг, 9 марта

Сообщение Минобороны РФ об "ударе возмездия", взрыв бытового газа в пригороде Читы, ложная воздушная тревога в Москве

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ сообщили об "ударе возмездия" по Украине в ответ на теракты в Брянской области. Удары были нанесены в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

- В пятиэтажном доме в пригороде Читы произошел взрыв бытового газа. В одном из подъездов произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей. Пострадали семь человек, никто не погиб.

- Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах. К вечеру МВД Грузии сообщило об освобождении задержанных 7-8 марта участников акций протеста.

- В Кремле усомнились в причастности проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков". Дмитрий Песков заявил, что такая задача была "по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире".

- Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году. В январе-феврале 2023 года банк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 286,5% (в 3,9 раза) - до 225 млрд рублей. Решение о размере дивидендов за 2022 год будет принято в марте. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает приближения прибыли в 2023 году к докризисным значениям.

- Политолог Демури Воронин получил 13 лет и три месяца колонии по делу о госизмене. Он фигурировал в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, также осужденного за госизмену. В Мосгорсуде уточнили, что приговор был вынесен 17 февраля.

- МИД РФ внес в "стоп-лист" 144 представителя общественно-политических кругов Латвии, Литвы и Эстонии в качестве ответа "на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России".

- Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций в Москве из-за взлома серверов.

- Мужчина толкнул подростка под прибывающий поезд в московском метро на станции "Киевская". По данным следствия, ранее напавший не раз обращался к психиатрам. Подросток выжил. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Из-за случившегося в движении по Кольцевой линии возник временный сбой.