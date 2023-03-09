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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Движение на Кольцевой линии метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Кольцевой линии метро после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

"Движение поездов на Кольцевой линии (5) вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об увеличенных интервалах движения поездов на Кольцевой линии, следующих по часовой стрелке, из-за человека на пути.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Киевская".

В департаменте транспорта уточнили, что пассажир, упавший на рельсы, выжил. "По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан", - пояснили в дептрансе.

Москва метрополитен
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